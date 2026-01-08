Тари Исон забросил победный мяч под сирену после промаха Кевина Дюрэнта, но попадание не засчитали
Судьи отменили победное попадание Исона в игре против «Портленда».
«Рокетс» смогли заполучить себе последнее владение матча против «Блэйзерс», уступая 102:103, после успешного тренерского челленджа Име Удоки.
Звезда «Хьюстона» Кевин Дюрэнт исполнил бросок на победу, смазал его, но Тари Исон, как казалось, успел добавить мяч в корзину одним касанием.
После просмотра повтора судьи вынесли решение о том, что время матча истекло раньше броска Исона, что означает победу «Портленда» – 103:102.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости