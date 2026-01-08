Тари Исон забросил победный мяч под сирену после промаха Кевина Дюрэнта, но попадание не засчитали

Судьи отменили победное попадание Исона в игре против «Портленда».

«Рокетс» смогли заполучить себе последнее владение матча против «Блэйзерс», уступая 102:103, после успешного тренерского челленджа Име Удоки.

Звезда «Хьюстона » Кевин Дюрэнт исполнил бросок на победу, смазал его, но Тари Исон , как казалось, успел добавить мяч в корзину одним касанием.

После просмотра повтора судьи вынесли решение о том, что время матча истекло раньше броска Исона, что означает победу «Портленда » – 103:102.