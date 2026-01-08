Джамал Мюррэй обновил рекорд карьеры по передачам (17) и набрал 22 очка в победном матче против «Бостона»
Мюррэй помог «Наггетс» обыграть «Селтикс», отдав 17 передач.
Защитник «Денвера» Джамал Мюррэй обновил личный рекорд по результативным передачам, сделав 17 ассистов в победной игре с «Бостоном» (114:110). Предыдущим рекордом были 16 передач в матче с «Бруклином» 4 января.
Сегодня на счету Мюррэя 22 очка (8 из 18 с игры, 3 из 9 трехочковых и 3 из 4 штрафных), 8 подборов и 17 передач при 2 потерях.
По ходу четвертой четверти «Наггетс» уступали 87:90, но затем набрали 14 очков подряд, что позволило команде в итоге одержать третью победу в пяти матчах без своего лидера Николы Йокича.
