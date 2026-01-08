Яннис Адетокумбо получил рукой по лицу от Дрэймонда Грина и после накричал на него, забив 2 очка
Адетокумбо и Грин вступили в жесткую игру.
Матч между «Голден Стэйт» и «Милоуки» включил в себя противостояние между звездными форвардами Дрэймондом Грином и Янисом Адетокумбо.
В одном из моментов игры Грин остановил Адетокумбо под кольцом, ударив того по лицу. Греку не понравился уровень жесткости фола, и он начал предъявлять претензии арбитру.
Затем последовал новый эпизод, в котором Адетокумбо удалось набрать 2 очка через Грина, после чего форвард «Бакс» начал дразнить упавшего оппонента.
Встреча закончилась победой «Голден Стэйт» (120:113). На счету грека 34 очка, 10 подборов и 5 передач, в активе Грина – 14 очков, 2 подбора и 7 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
