Яннис Адетокумбо получил рукой по лицу от Дрэймонда Грина и после накричал на него, забив 2 очка

Адетокумбо и Грин вступили в жесткую игру.

Матч между «Голден Стэйт» и «Милоуки» включил в себя противостояние между звездными форвардами Дрэймондом Грином и Янисом Адетокумбо.

В одном из моментов игры Грин остановил Адетокумбо под кольцом, ударив того по лицу. Греку не понравился уровень жесткости фола, и он начал предъявлять претензии арбитру.

Затем последовал новый эпизод, в котором Адетокумбо удалось набрать 2 очка через Грина, после чего форвард «Бакс» начал дразнить упавшего оппонента.

Встреча закончилась победой «Голден Стэйт » (120:113). На счету грека 34 очка, 10 подборов и 5 передач, в активе Грина – 14 очков, 2 подбора и 7 передач.