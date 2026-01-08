Трехочковый под сирену от Иммануэла Куикли принес «Торонто» победу над «Шарлотт»

Бросок Куикли стал для «Рэпторс» победным во встрече с «Хорнетс».

Защитник «Торонто » Иммануэл Куикли стал автором победного попадания под сирену в игре против «Шарлотт ».

В концовке встречи звезда «Хорнетс» Ламело Болл вывел свою команду вперед на 2 очка, забив в проходе под кольцо и оставив «Рэпторс» 1,6 секунды на ответ.

Куикли хватило этого времени, чтобы после тайм-аута получить мяч и отправить его в цель из-за дуги. По итогам встречи на счету защитника 21 очко при 8 из 18 попаданиях с игры.

«Рэпторс» отыгрались с «-10» по ходу 4-й четверти и одержали 5-ю победу за последние 6 игр – 97:96.