108

«Атланта» обменяла Трэя Янга в «Вашингтон», получив взамен Си Джей Макколлума и Кори Кисперта

Янга обменяли в «Уизардс» на Макколлума и Кисперта.

«Атланта» отправила своего звездного разыгрывающего Трэя Янга (27 лет, 188 см) в «Вашингтон», получив взамен защитника Си Джей Макколлума (34 года, 190 см) и форварда Кори Кисперта (26 лет, 198 см).

Этот обмен завершает эру Янга в качестве лица франшизы «Хоукс» после семи с лишним сезонов и отправляет разыгрывающего в его предпочитаемом направлении – в столицу страны, где он станет ведущим защитником «Уизардс».

Янг является рекордсменом «Хоукс» по количеству трехочковых бросков (1,295) и результативных передач (4,837). Он трижды выводил «Атланту» в плей-офф, включая выход в финал Восточной конференции в 2021 году.

В 10 играх этого сезона Янг в среднем набирал 19,3 очка, 1,5 подбора и 8,9 передачи, реализуя 41,5% бросков с игры и 30,5% трехочковых за 28 минут. По контракту разыгрывающего ему причитается 95 миллионов долларов до сезона-2026/27, с опцией игрока в следующее межсезонье. 

Макколлум, тем временем, в среднем набирал 18,8 очка, 3,5 подбора и 3,6 передачи (45,4% с игры и 39,3% из-за дуги). Защитник займет роль ценного ветерана, при этом его контракт на 30,6 млн долларов истекает в конце сезона.

Кисперт в 19 играх текущего сезона в среднем набирает 9,2 очка, попадая 39,5% трехочковых. Он увеличит глубину состава «Хоукс» на позициях атакующего защитника и легкого форварда.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoТрэй Янг
logoАтланта
logoСи Джей Макколлум
переходы
logoКори Кисперт
logoВашингтон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэй Янг рассматривает «Вашингтон» как предпочтительный вариант для продолжения карьеры
7 января, 20:32
В межсезонье «Сакраменто» отказался обменять Зака Лавина в «Атланту» на Трэя Янга (Джейк Фишер)
7 января, 18:16
На Энтони Дэвиса претендуют «Атланта», «Голден Стэйт», «Милуоки» и «Торонто»
7 января, 16:49
Главные новости
У Энтони Дэвиса повреждены связки левой руки, центровой «Далласа» может пропустить от 6 недель до нескольких месяцев
20 минут назад
НБА. «Лейкерс» сыграют с «Милуоки», «Портленд» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:40
Евролига. «Жальгирис» разгромил «Црвену Звезду», «Барселона» обыграла «Партизан» и другие результаты
сегодня, 21:36
Дебют Трэя Янга откладывается, «Вашингтон» не собирается форсировать возвращение игрока после травмы колена
сегодня, 20:57
Тест про главное баскетбольное открытие 2025 года
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Новый Орлеан» сообщил, что Уильямсон, Мерфи, Джонс, Куин и Фирс недоступны для обмена в это трансферное окно
сегодня, 19:58
Джа Морэнт не просил «Мемфис» об обмене
сегодня, 19:35
Winline Basket Cup. ЦСКА победил «Мегу» в гостях
сегодня, 19:19
«У них нет выхода. Все откладывается до межсезонья». В НБА не ждут действий от «Лейкерс»
сегодня, 19:15
Менеджер НБА об обмене Трэя Янга: «В нынешнем баскетболе невысоким разыгрывающим тяжело быть действительно полезными»
сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Главный тренер «Меги» Вуле Авдалович: «ЦСКА на данный момент заметно превосходит нас как команда»
сегодня, 20:45
Найджел Уильямс-Госс получил травму ноги и не смог продолжить матч «Жальгириса» против «Црвены Звезды»
сегодня, 20:12
«Париж» претендует на постоянное место «Виллербана» в Евролиге
сегодня, 15:55
Отложенный матч «Олимпиакоса» против «Фенербахче» перенесен на 17 марта
сегодня, 15:20
34-летний американский разыгрывающий Уилл Черри присоединился к «Бурку»
сегодня, 14:59Фото
«Финал четырех»-2026 Лиги чемпионов пройдет в испанской «Бадалоне»
сегодня, 14:27Фото
Уровень проблем с конденсатом на арене «Чикаго» стал понятнее при подготовке к пятничному матчу «Блэкхокс»
сегодня, 13:54Фото
Костас Адетокумбо проведет остаток сезона в аренде в «Арисе»
сегодня, 13:05
Томислав Томович: «Знаю, что в «Локомотиве» выстроена одна из лучших в России программ по работе с молодежью»
сегодня, 11:40
Тони Джекири присоединился к «Партизану», предпочтя его другому клубу Евролиги
сегодня, 11:20