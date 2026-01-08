«Атланта» обменяла Трэя Янга в «Вашингтон», получив взамен Си Джей Макколлума и Кори Кисперта

Янга обменяли в «Уизардс» на Макколлума и Кисперта.

«Атланта » отправила своего звездного разыгрывающего Трэя Янга (27 лет, 188 см) в «Вашингтон », получив взамен защитника Си Джей Макколлума (34 года, 190 см) и форварда Кори Кисперта (26 лет, 198 см).

Этот обмен завершает эру Янга в качестве лица франшизы «Хоукс» после семи с лишним сезонов и отправляет разыгрывающего в его предпочитаемом направлении – в столицу страны, где он станет ведущим защитником «Уизардс».

Янг является рекордсменом «Хоукс» по количеству трехочковых бросков (1,295) и результативных передач (4,837). Он трижды выводил «Атланту» в плей-офф, включая выход в финал Восточной конференции в 2021 году.

В 10 играх этого сезона Янг в среднем набирал 19,3 очка, 1,5 подбора и 8,9 передачи, реализуя 41,5% бросков с игры и 30,5% трехочковых за 28 минут. По контракту разыгрывающего ему причитается 95 миллионов долларов до сезона-2026/27, с опцией игрока в следующее межсезонье.

Макколлум, тем временем, в среднем набирал 18,8 очка, 3,5 подбора и 3,6 передачи (45,4% с игры и 39,3% из-за дуги). Защитник займет роль ценного ветерана, при этом его контракт на 30,6 млн долларов истекает в конце сезона.

Кисперт в 19 играх текущего сезона в среднем набирает 9,2 очка, попадая 39,5% трехочковых. Он увеличит глубину состава «Хоукс» на позициях атакующего защитника и легкого форварда.