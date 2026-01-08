Егор Дёмин забросил два трехочковых в клатче овертайма, Паоло Банкеро принес «Орландо» победу попаданием под сирену

Дёмин стал героем невероятной концовки матча против «Мэджик».

На счету защитника «Бруклина » Егора Дёмина три важнейших попадания в игре с «Орландо ».

За 5,6 секунды до конца основного времени Дёмин забросил трехочковый, позволивший «Нетс» сравнять счет (93:93) и перевести игру в дополнительную 5-минутку.

За 1 минуту и 7 секунд до конца овертайма россиянин реализовал еще один дальний бросок, выведший команду вперед (100:99), а затем сделал это снова за 5,6 секунды до конца, после того как Уэнделл Картер забил данк для «Орландо».

Исход встречи в пользу «Мэджик» решил Паоло Банкеро , забив трехочковый под сирену – 104:103.

По итогам игры в активе Дёмина 18 очков (5 из 9 с игры, 5 из 8 из-за дуги, 3 из 5 с линии), 5 подборов, 5 передач, 1 перехват и 1 блок-шот за 32 минуты на паркете. На счету россиянина все 10 очков, набранные «Нетс» в овертайме.