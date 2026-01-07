Трэй Янг рассматривает «Вашингтон» как предпочтительный вариант для продолжения карьеры

Трэй Янг хочет продолжить карьеру в «Вашингтоне».

Время Трэя Янга в «Атланте», похоже, подходит к концу. По информации инсайдера Шэмса Чарании , игрок уже определился с предпочтениями: в случае обмена он рассматривает «Вашингтон » как наиболее привлекательный вариант для продолжения карьеры.

«Атланта » работает над тем, чтобы обменять Янга, у которого в это межсезонье есть опция игрока на 49 миллионов долларов.

Из‑за травм 27-летний разыгрывающий провел в текущем сезоне лишь 10 матчей. Его показатели: 19,3 очка и 8,9 передачи в среднем за игру.