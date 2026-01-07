Трэй Янг рассматривает «Вашингтон» как предпочтительный вариант для продолжения карьеры
Трэй Янг хочет продолжить карьеру в «Вашингтоне».
Время Трэя Янга в «Атланте», похоже, подходит к концу. По информации инсайдера Шэмса Чарании, игрок уже определился с предпочтениями: в случае обмена он рассматривает «Вашингтон» как наиболее привлекательный вариант для продолжения карьеры.
«Атланта» работает над тем, чтобы обменять Янга, у которого в это межсезонье есть опция игрока на 49 миллионов долларов.
Из‑за травм 27-летний разыгрывающий провел в текущем сезоне лишь 10 матчей. Его показатели: 19,3 очка и 8,9 передачи в среднем за игру.
