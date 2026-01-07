18

Трэй Янг рассматривает «Вашингтон» как предпочтительный вариант для продолжения карьеры

Трэй Янг хочет продолжить карьеру в «Вашингтоне».

Время Трэя Янга в «Атланте», похоже, подходит к концу. По информации инсайдера Шэмса Чарании, игрок уже определился с предпочтениями: в случае обмена он рассматривает «Вашингтон» как наиболее привлекательный вариант для продолжения карьеры.

«Атланта» работает над тем, чтобы обменять Янга, у которого в это межсезонье есть опция игрока на 49 миллионов долларов.

Из‑за травм 27-летний разыгрывающий провел в текущем сезоне лишь 10 матчей. Его показатели: 19,3 очка и 8,9 передачи в среднем за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoТрэй Янг
возможные переходы
Шэмс Чарания
logoАтланта
logoВашингтон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Инсайдер Сэм Эмик: «Вашингтон» – единственная команда с существенным интересом к Трэю Янгу»
6 января, 18:05
«Вашингтон» обсуждает обмен Трэя Янга, предложение строится вокруг контракта Си Джей Макколлума
6 января, 04:23
«Атланта» и Трэй Янг совместно ищут варианты обмена игрока
6 января, 04:13
Главные новости
«Сакраменто» остался единственным претендентом на Джонатана Кумингу на рынке обменов
12 минут назад
Трэй Янг будет играть в «Вашингтоне» под номером «3», 11-й выведен из обращения в честь Элвина Хэйса
27 минут назадФото
НБА. «Лейкерс» сыграют с «Милуоки», «Кливленд» примет «Миннесоту» и другие матчи
49 минут назад
«Любимец публики и один из лучших в истории клуба». «Атланта» официально объявила об обмене Трэя Янга
сегодня, 16:30
Демаркус Казинс: «Деандре Эйтону нужно поменьше ныть. Ни одной команде в НБА он не нужен в качестве «скорера»
сегодня, 16:18
Рич Пол: «Не обсуждаю с Леброном Джеймсом возможность окончания его карьеры»
сегодня, 15:59
«Дубай», «Хапоэль», «Валенсия», «Монако», «Партизан», «Црвена Звезда» и «Виртус» собираются объединиться в ассоциацию для отстаивания интересов в Евролиге
сегодня, 15:40
Трэй Янг: «Моей целью всегда был титул, но мы так и не смогли раскрыть наш потенциал»
сегодня, 14:54
Брайан Уиндхорст: «Одна команда не хочет заигрывать Трэя Янга, чтобы не подниматься в лотерее, другая – чтобы не падать»
сегодня, 14:08
«Рад тому, что все еще играю». Клэй Томпсон провел 900-й матч в регулярных сезонах НБА
сегодня, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. ЦСКА в Белграде играет с «Мегой»
25 минут назадLive
«Париж» претендует на постоянное место «Виллербана» в Евролиге
сегодня, 15:55
Отложенный матч «Олимпиакоса» против «Фенербахче» перенесен на 17 марта
сегодня, 15:20
34-летний американский разыгрывающий Уилл Черри присоединился к «Бурку»
сегодня, 14:59Фото
«Финал четырех»-2026 Лиги чемпионов пройдет в испанской «Бадалоне»
сегодня, 14:27Фото
Уровень проблем с конденсатом на арене «Чикаго» стал понятнее при подготовке к пятничному матчу «Блэкхокс»
сегодня, 13:54Фото
Костас Адетокумбо проведет остаток сезона в аренде в «Арисе»
сегодня, 13:05
Томислав Томович: «Знаю, что в «Локомотиве» выстроена одна из лучших в России программ по работе с молодежью»
сегодня, 11:40
Тони Джекири присоединился к «Партизану», предпочтя его другому клубу Евролиги
сегодня, 11:20
Тайлер Хирро отказался соревноваться с маскотом «Чикаго» в бросках с центра площадки, увидев попадание соперника с 1-й попытки
сегодня, 10:16Видео