«Бруклин» не станет обсуждать обмен Портера или Клэкстона без включения в сделку незащищенного пика 1-го раунда
«Бруклин» обозначил высокую цену за двух ключевых игроков своей передней линии.
Согласно информации инсайдера Бретта Сигела, клуб не намерен даже вступать в переговоры об обмене форварда Майкла Портера или центрового Ника Клэкстона, если в предложении не будет незащищенного пика 1-го раунда драфта – наряду с другими активами.
Ожидается, что активные переговоры по этим игрокам развернутся ближе к дедлайну обменов.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
