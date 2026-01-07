«Уорриорз» готовы оставить Джонатана Кумингу в составе, если не получат выгодного предложения

«Голден Стэйт» не будет форсировать сделку по Джонатану Куминге.

«Голден Стэйт » не намерен любой ценой расставаться с Джонатаном Кумингой до истечения дедлайна НБА по обменам. По информации журналиста ESPN Энтони Слэйтера, клуб готов оставить форварда в команде, если условия сделки не будут достаточно выгодными.

«Источники в клубе сообщают, что «Уорриорз» готовы сохранить Кумингу, если не получат выгодного предложения. Это может быть частью стратегической линии, хотя и сопряжено с риском: в текущем сезоне Куминга, получающий 22,5 миллиона долларов, практически не попадает в ротацию главного тренера Стива Керра – за последний месяц он провел на площадке всего 10 минут», – отметил Слэйтер.

Куминга подписал двухлетнее продление контракта на 46,8 миллиона долларов в октябре 2025 года, с опцией команды на 24,3 миллиона долларов на сезон-2026/27.

В этом сезоне Куминга сыграл 18 матчей. Его средние показатели: 11,8 очка, 6,2 подбора и 2,6 передачи за 24,8 минуты при 43,1% с игры и 32% с трехочковой.