Даг Кристи сохраняет поддержку «Сакраменто», несмотря на плохие результаты команды
Позиция Дага Кристи в «Сакраменто» стабильна, несмотря на 8 побед в 37 матчах.
По информации журналиста ESPN Энтони Слэйтера, положение главного тренера «Сакраменто» Дага Кристи остается стабильным – несмотря на текущий результат команды 8 побед при 29 поражениях.
«Кристи работает первый год по трехлетнему контракту, при этом последний сезон является опцией клуба. Это испытательный период для тренера-дебютанта, но генеральный менеджер Скотт Перри твердо поддерживает Кристи.
Несмотря на текущие неудовлетворительные результаты команды, его позиция в безопасности, как заявили источники в команде. Генеральный менеджер клуба Скотт Перри подчеркнул, что организация поддерживает тренера и верит, что он поможет команде перейти на новый уровень», – сообщил журналист.
