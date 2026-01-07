Даг Кристи сохраняет поддержку «Сакраменто», несмотря на плохие результаты команды

Позиция Дага Кристи в «Сакраменто» стабильна, несмотря на 8 побед в 37 матчах.

По информации журналиста ESPN Энтони Слэйтера, положение главного тренера «Сакраменто » Дага Кристи остается стабильным – несмотря на текущий результат команды 8 побед при 29 поражениях.

«Кристи работает первый год по трехлетнему контракту, при этом последний сезон является опцией клуба. Это испытательный период для тренера-дебютанта, но генеральный менеджер Скотт Перри твердо поддерживает Кристи.

Несмотря на текущие неудовлетворительные результаты команды, его позиция в безопасности, как заявили источники в команде. Генеральный менеджер клуба Скотт Перри подчеркнул, что организация поддерживает тренера и верит, что он поможет команде перейти на новый уровень», – сообщил журналист.