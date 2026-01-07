«Что ты сказал, #####?» Дончич попал тяжелейший трехочковый и вступил в перепалку с болельщиком

Лука Дончич вступил в перепалку с фанатом «Нового Орлеана» после точного трехочкового.

В матче «Новый Орлеан » – «Лейкерс » (103:111) Лука Дончич повздорил с одним из болельщиков хозяев площадки.

Фанат «Пеликанс» крикнул в адрес словенца: «Ты отстой!» Сразу после реализации сложного броска с дальней дистанции Дончич обернулся к трибунам и резко ответил: «Что ты сказал, #####? Что, #####, ты сказал?»

Леброн Джеймс и Лука Дончич набрали по 30 очков и принесли «Лейкерс» победу над «Новым Орлеаном»