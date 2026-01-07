6

В межсезонье «Сакраменто» отказался обменять Зака Лавина в «Атланту» на Трэя Янга (Джейк Фишер)

«Сакраменто» отказался обменивать Зака Лавина в «Атланту» на Трэя Янга.

«Сакраменто» отклонил запрос Зака Лавина на обмен в «Атланту» в прошедшее межсезонье, об этом сообщил инсайдер Джейк Фишер. Представители Лавина из Klutch Sports изучали сделку, которая отправила бы 30-летнего защитника в «Хокс» в обмен на Трэя Янга, но «Кингз» отказались рассматривать такой вариант.

Лавину 30 лет, он находится на четвертом году пятилетнего контракта на 215 миллионов долларов с опцией игрока на последний сезон. В текущей «регулярке» он в среднем набирает 20,2 очка, делает 3 подбора и отдает 2,4 передачи за игру, реализуя 48,4% бросков с игры и 38,6% с трехочковой дистанции.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The People's Insider
