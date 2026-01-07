Джейк Фишер: «Окружение Трэя Янга обозначило «Миннесоту» и «Бруклин» как два привлекательных варианта для потенциального обмена»
Трэй Янг заинтересован в переходе в «Бруклин» или «Миннесоту».
По информации инсайдера Джейка Фишера, в окружении разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга рассматривают «Миннесоту» и «Бруклин» как возможные направления для обмена.
«Окружение Янга, как мне рассказали, со своей стороны указали на «Миннесоту» и «Бруклин» как на два привлекательных варианта для потенциального обмена. Однако мне также известно, что ни «Тимбервулвз», ни «Нетс» не ведут переговоры о приобретении игрока», – сообщил инсайдер.
Ранее стало известно, что «Атланта» и Трэй Янг совместно ищут варианты обмена игрока.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости