Джейк Фишер: «Окружение Трэя Янга обозначило «Миннесоту» и «Бруклин» как два привлекательных варианта для потенциального обмена»

Трэй Янг заинтересован в переходе в «Бруклин» или «Миннесоту».

По информации инсайдера Джейка Фишера, в окружении разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга рассматривают «Миннесоту» и «Бруклин » как возможные направления для обмена.

«Окружение Янга, как мне рассказали, со своей стороны указали на «Миннесоту» и «Бруклин » как на два привлекательных варианта для потенциального обмена. Однако мне также известно, что ни «Тимбервулвз», ни «Нетс» не ведут переговоры о приобретении игрока», – сообщил инсайдер.

Ранее стало известно, что «Атланта» и Трэй Янг совместно ищут варианты обмена игрока.