  Представители Энтони Дэвиса сомневаются в возможности продления контракта с «Далласом» и уже изучают варианты обмена
Представители Энтони Дэвиса сомневаются в возможности продления контракта с «Далласом» и уже изучают варианты обмена

Будущее Энтони Дэвиса в «Далласе» остается под вопросом.

Летом Энтони Дэвис получит право на продление контракта с «Далласом». Однако, по данным The Athletic, его представители из агентства Klutch Sports Group не верят, что такое продление вообще обсуждается.

Более того, агент Дэвиса Рич Пол, как сообщается, оказывает давление на руководство «Маверикс», чтобы те активнее изучали рынок возможных обменов для ветерана. Отношения между игроком и клубом не испортились, но становится очевидным, что Дэвис не видит своего будущего в «Далласе».

Со своей стороны, «Маверикс» продолжат выслушивать предложения по Дэвису, но не считают себя обязанными немедленно идти на сделку. Руководство клуба хотело бы оценить, как будет выглядеть команда, когда Кайри Ирвинг вернется от травмы и сможет играть в одном составе с Дэвисом и новичком Купером Флэггом.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
