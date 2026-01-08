НБА. 10 очков Егора Дёмина за овертайм не хватило для победы «Бруклина» над «Орландо», 38+10+10 Луки Дончича не спасли «Лейкерс» в игре против «Сан-Антонио» и другие результаты

8 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли двенадцать матчей.

«Сан‑Антонио» обыграл «Лейкерс » (107:91), несмотря на 38 очков, 10 подборов и 10 передач (7 потерь) Луки Дончича при 13 из 26 с игры, 2 из 9 трехочковых и 10 из 16 штрафных.

«Голден Стэйт » победил «Милуоки » (120:113), в активе звезды «Уорриорс» Стефена Карри 31 очко (12 из 21 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 4 из 5 штрафных).

Егор Дёмин набрал все 10 очков «Бруклина» в овертайме игры с «Орландо», но Паоло Банкеро принес «Мэджик» победу дальним попаданием под сирену (104:103). По итогам встречи на счету Дёмина 18 очков (5 из 9 с игры, 5 из 8 из-за дуги, 3 из 5 с линии), 5 подборов, 5 передач, 1 перехват и 1 блок-шот.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.