Джей Джей Редик: «Я – кетчер Леброна. Моя задача – понять, какие подачи выбрать. Иногда он говорит мне: «Отвали, я сам решу»

Джей Джей Редик откровенно рассказал о взаимодействии с Леброном Джеймсом.

В послематчевом интервью после победы над «Новым Орлеаном» (111:103) главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик необычно охарактеризовал свои рабочие отношения с Леброном Джеймсом.

«Я знаю Леброна, знаю, сколько он вкладывает в игру. Думаю, важно от матча к матчу понимать, в какой форме он находится. Он как Грег Мэддакс [легендарный бейсболист, игравший на позиции питчера] на закате карьеры: не каждую ночь у него получается показать лучший баскетбол, но ему хватает ресурсов, чтобы побеждать.

Я – его кетчер [игрок, принимающий подачи в бейсболе]. Моя задача – понять, какие подачи выбрать. А иногда он говорит мне: «Отвали, я сам решу», – и это тоже нормально», – сказал Редик.

