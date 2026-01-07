  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джей Джей Редик: «Я – кетчер Леброна. Моя задача – понять, какие подачи выбрать. Иногда он говорит мне: «Отвали, я сам решу»
8

Джей Джей Редик: «Я – кетчер Леброна. Моя задача – понять, какие подачи выбрать. Иногда он говорит мне: «Отвали, я сам решу»

Джей Джей Редик откровенно рассказал о взаимодействии с Леброном Джеймсом.

В послематчевом интервью после победы над «Новым Орлеаном» (111:103) главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик необычно охарактеризовал свои рабочие отношения с Леброном Джеймсом.

«Я знаю Леброна, знаю, сколько он вкладывает в игру. Думаю, важно от матча к матчу понимать, в какой форме он находится. Он как Грег Мэддакс [легендарный бейсболист, игравший на позиции питчера] на закате карьеры: не каждую ночь у него получается показать лучший баскетбол, но ему хватает ресурсов, чтобы побеждать.

Я – его кетчер [игрок, принимающий подачи в бейсболе]. Моя задача – понять, какие подачи выбрать. А иногда он говорит мне: «Отвали, я сам решу», – и это тоже нормально», – сказал Редик.

Леброн Джеймс и Лука Дончич набрали по 30 очков и принесли «Лейкерс» победу над «Новым Орлеаном»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети Х
logoЛейкерс
logoНБА
logoДжей Джей Редик
logoЛеброн Джеймс
logoMLB
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Инсайдер Сэм Эмик: «Лейкерс» готовы выплатить Остину Ривзу внушительную сумму этим летом»
7 января, 14:09
Леброн Джеймс об участии в матчах «бэк-ту-бэк»: «Мне 41 год, у меня больше всех минут в истории НБА. О чем тут еще говорить?»
7 января, 09:00
Лука Дончич: «Наше взаимодействие с Леброном будет только улучшаться»
7 января, 07:13
Главные новости
«Сакраменто» остался единственным претендентом на Джонатана Кумингу на рынке обменов
11 минут назад
Трэй Янг будет играть в «Вашингтоне» под номером «3», 11-й выведен из обращения в честь Элвина Хэйса
26 минут назадФото
НБА. «Лейкерс» сыграют с «Милуоки», «Кливленд» примет «Миннесоту» и другие матчи
48 минут назад
«Любимец публики и один из лучших в истории клуба». «Атланта» официально объявила об обмене Трэя Янга
сегодня, 16:30
Демаркус Казинс: «Деандре Эйтону нужно поменьше ныть. Ни одной команде в НБА он не нужен в качестве «скорера»
сегодня, 16:18
Рич Пол: «Не обсуждаю с Леброном Джеймсом возможность окончания его карьеры»
сегодня, 15:59
«Дубай», «Хапоэль», «Валенсия», «Монако», «Партизан», «Црвена Звезда» и «Виртус» собираются объединиться в ассоциацию для отстаивания интересов в Евролиге
сегодня, 15:40
Трэй Янг: «Моей целью всегда был титул, но мы так и не смогли раскрыть наш потенциал»
сегодня, 14:54
Брайан Уиндхорст: «Одна команда не хочет заигрывать Трэя Янга, чтобы не подниматься в лотерее, другая – чтобы не падать»
сегодня, 14:08
«Рад тому, что все еще играю». Клэй Томпсон провел 900-й матч в регулярных сезонах НБА
сегодня, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. ЦСКА в Белграде играет с «Мегой»
24 минуты назадLive
«Париж» претендует на постоянное место «Виллербана» в Евролиге
сегодня, 15:55
Отложенный матч «Олимпиакоса» против «Фенербахче» перенесен на 17 марта
сегодня, 15:20
34-летний американский разыгрывающий Уилл Черри присоединился к «Бурку»
сегодня, 14:59Фото
«Финал четырех»-2026 Лиги чемпионов пройдет в испанской «Бадалоне»
сегодня, 14:27Фото
Уровень проблем с конденсатом на арене «Чикаго» стал понятнее при подготовке к пятничному матчу «Блэкхокс»
сегодня, 13:54Фото
Костас Адетокумбо проведет остаток сезона в аренде в «Арисе»
сегодня, 13:05
Томислав Томович: «Знаю, что в «Локомотиве» выстроена одна из лучших в России программ по работе с молодежью»
сегодня, 11:40
Тони Джекири присоединился к «Партизану», предпочтя его другому клубу Евролиги
сегодня, 11:20
Тайлер Хирро отказался соревноваться с маскотом «Чикаго» в бросках с центра площадки, увидев попадание соперника с 1-й попытки
сегодня, 10:16Видео