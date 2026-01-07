Инсайдер Сэм Эмик: «Лейкерс» готовы выплатить Остину Ривзу внушительную сумму этим летом»

«Лейкерс» готовы выплатить Остину Ривзу внушительную сумму этим летом.

По информации инсайдера Сэма Эмика, «Лейкерс» планируют этим летом предложить Остину Ривзу новый контракт на значительную сумму.

«План таков, что Джини [Басс] по-прежнему будет управляющим владельцем этой команды. И я это упоминаю, потому что она – глава фан-клуба Остина Ривза. И Роб Пелинка тоже его большой поклонник.

Так вот, Марк Уолтер заплатил 10 миллиардов долларов [за контрольный пакет акций «Лейкерс »], так что если у него другой взгляд на вещи, то кто знает, что произойдет в будущем. Но сейчас все признаки указывают на то, что они найдут способ выплатить Остину ту внушительную сумму, которая ждет его этим летом», – поделился Эмик в эфире шоу Run It Back.