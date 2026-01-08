  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евролига. 37 очков Андреаса Обста принесли «Баварии» победу над «Басконией», 27 очков Надира Ифи помогли «Парижу» справиться с «Анадолу Эфесом»
4

Евролига. 37 очков Андреаса Обста принесли «Баварии» победу над «Басконией», 27 очков Надира Ифи помогли «Парижу» справиться с «Анадолу Эфесом»

Сегодня прошли два матча регулярного сезона Евролиги.

Благодаря 37 очкам Андреаса Обста «Бавария» смогла одолеть «Басконию».

27 очков Надира Ифи принесли «Парижу» победу над «Анадолу Эфесом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Валенсия Испания – 14-6, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 14-6, Фенербахче Турция – 13-6, Реал Испания – 12-8, Панатинаикос Греция – 12-8, Монако – 13-7, Барселона Испания – 13-7, Олимпиакос Греция – 11-8, Жальгирис Литва – 11-9, Црвена Звезда Сербия – 11-9, Милан Италия – 10-10, Виртус Италия – 10-10, Дубай ОАЭ – 9-11, Маккаби Тель-Авив Израиль – 8-12, Париж Франция – 7-13, Бавария Германия – 7-13, Баскония Испания – 6-14, Анадолу Эфес Турция – 6-14, Виллербан Франция – 6-14, Партизан Сербия – 6-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoЕвролига
logoБавария
logoАнадолу Эфес
logoПариж
результаты
logoБаскония
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайлер Эннис выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия
7 января, 10:08
Евролига. «Фенербахче» обыграл «Олимпиакос», «Панатинаикос» уступил «Милану» и другие результаты
6 января, 21:41
Дуэйн Вашингтон решил остаться в «Партизане», несмотря на предложения от других клубов Евролиги
6 января, 14:25
Главные новости
«Сакраменто» остался единственным претендентом на Джонатана Кумингу на рынке обменов
10 минут назад
Трэй Янг будет играть в «Вашингтоне» под номером «3», 11-й выведен из обращения в честь Элвина Хэйса
25 минут назадФото
НБА. «Лейкерс» сыграют с «Милуоки», «Кливленд» примет «Миннесоту» и другие матчи
47 минут назад
«Любимец публики и один из лучших в истории клуба». «Атланта» официально объявила об обмене Трэя Янга
сегодня, 16:30
Демаркус Казинс: «Деандре Эйтону нужно поменьше ныть. Ни одной команде в НБА он не нужен в качестве «скорера»
сегодня, 16:18
Рич Пол: «Не обсуждаю с Леброном Джеймсом возможность окончания его карьеры»
сегодня, 15:59
«Дубай», «Хапоэль», «Валенсия», «Монако», «Партизан», «Црвена Звезда» и «Виртус» собираются объединиться в ассоциацию для отстаивания интересов в Евролиге
сегодня, 15:40
Трэй Янг: «Моей целью всегда был титул, но мы так и не смогли раскрыть наш потенциал»
сегодня, 14:54
Брайан Уиндхорст: «Одна команда не хочет заигрывать Трэя Янга, чтобы не подниматься в лотерее, другая – чтобы не падать»
сегодня, 14:08
«Рад тому, что все еще играю». Клэй Томпсон провел 900-й матч в регулярных сезонах НБА
сегодня, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. ЦСКА в Белграде играет с «Мегой»
23 минуты назадLive
«Париж» претендует на постоянное место «Виллербана» в Евролиге
сегодня, 15:55
Отложенный матч «Олимпиакоса» против «Фенербахче» перенесен на 17 марта
сегодня, 15:20
34-летний американский разыгрывающий Уилл Черри присоединился к «Бурку»
сегодня, 14:59Фото
«Финал четырех»-2026 Лиги чемпионов пройдет в испанской «Бадалоне»
сегодня, 14:27Фото
Уровень проблем с конденсатом на арене «Чикаго» стал понятнее при подготовке к пятничному матчу «Блэкхокс»
сегодня, 13:54Фото
Костас Адетокумбо проведет остаток сезона в аренде в «Арисе»
сегодня, 13:05
Томислав Томович: «Знаю, что в «Локомотиве» выстроена одна из лучших в России программ по работе с молодежью»
сегодня, 11:40
Тони Джекири присоединился к «Партизану», предпочтя его другому клубу Евролиги
сегодня, 11:20
Тайлер Хирро отказался соревноваться с маскотом «Чикаго» в бросках с центра площадки, увидев попадание соперника с 1-й попытки
сегодня, 10:16Видео