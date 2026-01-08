Евролига. 37 очков Андреаса Обста принесли «Баварии» победу над «Басконией», 27 очков Надира Ифи помогли «Парижу» справиться с «Анадолу Эфесом»
Сегодня прошли два матча регулярного сезона Евролиги.
Благодаря 37 очкам Андреаса Обста «Бавария» смогла одолеть «Басконию».
27 очков Надира Ифи принесли «Парижу» победу над «Анадолу Эфесом».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Валенсия Испания – 14-6, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 14-6, Фенербахче Турция – 13-6, Реал Испания – 12-8, Панатинаикос Греция – 12-8, Монако – 13-7, Барселона Испания – 13-7, Олимпиакос Греция – 11-8, Жальгирис Литва – 11-9, Црвена Звезда Сербия – 11-9, Милан Италия – 10-10, Виртус Италия – 10-10, Дубай ОАЭ – 9-11, Маккаби Тель-Авив Израиль – 8-12, Париж Франция – 7-13, Бавария Германия – 7-13, Баскония Испания – 6-14, Анадолу Эфес Турция – 6-14, Виллербан Франция – 6-14, Партизан Сербия – 6-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
