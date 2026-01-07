  • Спортс
4

Шэмс Чарания: «Никола Йокич занимается реабилитацией круглосуточно и начал выполнять броски на площадке»

Никола Йокич демонстрирует хороший прогресс в реабилитации после травмы колена.

Никола Йокич продолжает восстанавливаться после гиперэкстензии левого колена, полученной в матче с «Майами» 29 декабря. Из-за этой травмы трехкратный MVP уже пропустил последние четыре игры «Денвера».

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, сербский центровой демонстрирует хороший прогресс в восстановлении и придерживается графика – возвращение ожидается к концу января.

«Никола Йокич занимается реабилитацией круглосуточно. Буквально каждые несколько часов: он поднимает веса, выполняет кардионагрузки на велотренажере. Мне также стало известно, что он уже начал выполнять броски на площадке.

«Наггетс» не будут торопиться с возвращением Йокича. До потенциального выхода на площадку остаются еще недели. Ориентировочный срок – конец января. Ему предстоит восстановить подвижность: отработать скоростной бег, рывки и резкие смены направления. На это уйдут ближайшие недели», – сообщил Чарания.

Без Йокича «Денвер» одержал 2 победы и потерпел 2 поражения.

Травма Николы Йокича может стоить ему титула MVP

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Oh No He Didn’t в соцсети Х
