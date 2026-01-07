«Новый Орлеан» требует минимум два незащищенных пика первого раунда за Херберта Джонса или Трея Мерфи

«Новый Орлеан» назначил высокую цену за Херберта Джонса и Трея Мерфи.

По информации инсайдера Бретта Сигела, «Новый Орлеан » обозначили высокую цену за двух своих молодых форвардов – Херберта Джонса и Трея Мерфи . Как сообщают источники в лиге, стартовая планка для потенциального обмена составляет минимум два незащищенных пика первого раунда драфта.

«Пеликанс» четко дали понять другим клубам лиги, что готовы отпустить этих игроков только за серьезную компенсацию. При этом в лиге растет уверенность, что оба игрока все же останутся в «Новом Орлеане» в текущем сезоне.