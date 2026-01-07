Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» уверенно обыграл «Уралмаш», «Енисей» справился с «Самарой»
Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Локомотив-Кубань», сменивший главного тренера, разобрался с «Уралмашем».
«Енисей» взял верх над «Самарой».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 17-2, УНИКС – 17-2, Зенит – 12-6, Локомотив-Кубань – 13-7, Бетсити Парма – 12-7, МБА-МАИ – 10-8, Енисей – 7-12, Уралмаш – 6-13, Пари Нижний Новгород – 5-14, Автодор – 4-16, Самара – 1-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
