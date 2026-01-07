5

Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» уверенно обыграл «Уралмаш», «Енисей» справился с «Самарой»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань», сменивший главного тренера, разобрался с «Уралмашем».

«Енисей» взял верх над «Самарой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 17-2, УНИКС – 17-2, Зенит – 12-6, Локомотив-Кубань – 13-7, Бетсити Парма – 12-7, МБА-МАИ – 10-8, Енисей – 7-12, Уралмаш – 6-13, Пари Нижний Новгород – 5-14, Автодор – 4-16, Самара – 1-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
результаты
logoЕдиная лига ВТБ
logoСамара
logoЕнисей
logoЛокомотив-Кубань
logoУралмаш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Автодор» с разницей в 45 очков
5 января, 15:49
Единая лига ВТБ. 27 очков Ливая Рэндолфа принесли «Зениту» победу над «Пармой», УНИКС обыграл «Локомотив‑Кубань» в гостях и другие результаты
4 января, 15:21
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» уверенно обыграла «Пари НН»
29 декабря 2025, 16:20
Главные новости
«Сакраменто» остался единственным претендентом на Джонатана Кумингу на рынке обменов
9 минут назад
Трэй Янг будет играть в «Вашингтоне» под номером «3», 11-й выведен из обращения в честь Элвина Хэйса
24 минуты назадФото
НБА. «Лейкерс» сыграют с «Милуоки», «Кливленд» примет «Миннесоту» и другие матчи
46 минут назад
«Любимец публики и один из лучших в истории клуба». «Атланта» официально объявила об обмене Трэя Янга
сегодня, 16:30
Демаркус Казинс: «Деандре Эйтону нужно поменьше ныть. Ни одной команде в НБА он не нужен в качестве «скорера»
сегодня, 16:18
Рич Пол: «Не обсуждаю с Леброном Джеймсом возможность окончания его карьеры»
сегодня, 15:59
«Дубай», «Хапоэль», «Валенсия», «Монако», «Партизан», «Црвена Звезда» и «Виртус» собираются объединиться в ассоциацию для отстаивания интересов в Евролиге
сегодня, 15:40
Трэй Янг: «Моей целью всегда был титул, но мы так и не смогли раскрыть наш потенциал»
сегодня, 14:54
Брайан Уиндхорст: «Одна команда не хочет заигрывать Трэя Янга, чтобы не подниматься в лотерее, другая – чтобы не падать»
сегодня, 14:08
«Рад тому, что все еще играю». Клэй Томпсон провел 900-й матч в регулярных сезонах НБА
сегодня, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. ЦСКА в Белграде играет с «Мегой»
22 минуты назадLive
«Париж» претендует на постоянное место «Виллербана» в Евролиге
сегодня, 15:55
Отложенный матч «Олимпиакоса» против «Фенербахче» перенесен на 17 марта
сегодня, 15:20
34-летний американский разыгрывающий Уилл Черри присоединился к «Бурку»
сегодня, 14:59Фото
«Финал четырех»-2026 Лиги чемпионов пройдет в испанской «Бадалоне»
сегодня, 14:27Фото
Уровень проблем с конденсатом на арене «Чикаго» стал понятнее при подготовке к пятничному матчу «Блэкхокс»
сегодня, 13:54Фото
Костас Адетокумбо проведет остаток сезона в аренде в «Арисе»
сегодня, 13:05
Томислав Томович: «Знаю, что в «Локомотиве» выстроена одна из лучших в России программ по работе с молодежью»
сегодня, 11:40
Тони Джекири присоединился к «Партизану», предпочтя его другому клубу Евролиги
сегодня, 11:20
Тайлер Хирро отказался соревноваться с маскотом «Чикаго» в бросках с центра площадки, увидев попадание соперника с 1-й попытки
сегодня, 10:16Видео