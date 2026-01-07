Томислав Томович официально стал главным тренером «Локомотива-Кубань»

«Локомотив-Кубань » официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал сербский специалист Томислав Томович.

Томович обладает солидным тренерским опытом. Он начал карьеру в 2010 году в академии «Белград», затем возглавлял сербский клуб «Слодес». В его послужном списке также работа ассистентом в китайских клубах «Шаньдунь Хай‑Спид Кирин» и «Сычуань Блю Уэйлс», а также в сербской «Меге».

С 2023 года и до недавнего времени он входил в тренерский штаб «Црвены Звезды », где в сезоне 2023/24 стал чемпионом Адриатической лиги и дважды выигрывал Кубок Сербии.