Томислав Томович официально стал главным тренером «Локомотива-Кубань»
«Локомотив-Кубань» официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал сербский специалист Томислав Томович.
Томович обладает солидным тренерским опытом. Он начал карьеру в 2010 году в академии «Белград», затем возглавлял сербский клуб «Слодес». В его послужном списке также работа ассистентом в китайских клубах «Шаньдунь Хай‑Спид Кирин» и «Сычуань Блю Уэйлс», а также в сербской «Меге».
С 2023 года и до недавнего времени он входил в тренерский штаб «Црвены Звезды», где в сезоне 2023/24 стал чемпионом Адриатической лиги и дважды выигрывал Кубок Сербии.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети «Локомотива-Кубань»
