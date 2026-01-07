Леброн Джеймс об участии в матчах «бэк-ту-бэк»: «Мне 41 год, у меня больше всех минут в истории НБА. О чем тут еще говорить?»
Леброн Джеймс: Мое участие в матчах «бэк-ту-бэк» до конца сезона – под вопросом.
Ветеран «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал планы на участие в матчах, идущих подряд («бэк-ту-бэк»). Баскетболист намекнул, что будет пропускать такие матчи ради сохранения физической формы.
«Каждый матч в формате «бэк-ту-бэк» до конца сезона – под вопросом. Мне 41 год, у меня больше всех минут в истории НБА – запомните это прямо сейчас. О чем тут еще говорить?» – заявил Джеймс, отвечая на вопрос об участии в игре с «Сан-Антонио».
