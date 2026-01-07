Киган Мюррэй пропустит 3–4 недели из‑за травмы голеностопа
«Сакраменто» лишился Кигана Мюррэя на 3–4 недели из-за травмы голеностопа.
«Сакраменто» сообщил, что форвард Киган Мюррэй выбыл как минимум на 3–4 недели из‑за растяжения связок левого голеностопа.
Травма произошла в 3-й четверти матче против «Милуоки», когда Мюррэй неудачно приземлился после прорыва к кольцу. Игроку сразу понадобилась помощь, чтобы покинуть площадку.
Это уже вторая серьезная травма для форварда в этом сезоне – ранее он пропустил 15 игр из-за разрыва связки на большом пальце левой руки.
Эта потеря усугубляет и без того непростое положение «Кингз». Команда продолжает испытывать серьезные трудности и с результатом 8-29 идет на 14-м месте в Западной конференции.
Источник: Yahoo Sports
