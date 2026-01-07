«Бостон» и «Индиана» проявляют интерес к Ивице Зубацу
Ивица Зубац привлекает интерес «Селтикс» и «Пэйсерс».
Центровой «Клипперс» Ивица Зубац стал объектом интереса со стороны команд Восточной конференции. По информации инсайдера Майкла Скотто, как минимум два клуба – «Бостон» и «Индиана» – изучают возможность обмена на хорватского баскетболиста.
При этом если «Клипперс» решат отпустить своего основного центрового, он станет их главным торговым активом.
«В ходе предыдущих переговоров об обмене требовалось как минимум два пика первого раунда, чтобы «Клипперс» согласились расстаться с Зубацем», – сообщил Скотто.
В текущем сезоне 28-летнений баскетболист демонстрирует стабильную игру, набирая в среднем 15 очков и делая 11 подборов за матч.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
