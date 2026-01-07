«Бостон» и «Индиана» проявляют интерес к Ивице Зубацу

Ивица Зубац привлекает интерес «Селтикс» и «Пэйсерс».

Центровой «Клипперс» Ивица Зубац стал объектом интереса со стороны команд Восточной конференции. По информации инсайдера Майкла Скотто, как минимум два клуба – «Бостон » и «Индиана » – изучают возможность обмена на хорватского баскетболиста.

При этом если «Клипперс » решат отпустить своего основного центрового, он станет их главным торговым активом.

«В ходе предыдущих переговоров об обмене требовалось как минимум два пика первого раунда, чтобы «Клипперс» согласились расстаться с Зубацем», – сообщил Скотто.

В текущем сезоне 28-летнений баскетболист демонстрирует стабильную игру, набирая в среднем 15 очков и делая 11 подборов за матч.