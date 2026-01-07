Виктор Вембаньяма выбил мячи из корзины ударом в стиле карате

Звезда «Сперс» эффектно освободил застрявшие в корзине мячи.

В ходе разминки «Сан-Антонио » перед матчем с «Мемфисом» произошел забавный инцидент, который в очередной раз продемонстрировал уникальные физические данные Виктора Вембаньямы .

Французскому центровому пришлось решать нестандартную задачу – освобождать застрявшие в корзине баскетбольные мячи. Используя свой рост и координацию, Вембаньяма нанес точный и резкий удар ногой по мячу.