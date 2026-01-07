4

Лука Дончич: «Наше взаимодействие с Леброном будет только улучшаться»

Лука Дончич отметил растущую сыгранность с Леброном Джеймсом.

После победы над «Новым Орлеаном», в которой звездный тандем «Лейкерс» набрал 60 очков, Лука Дончич поделился впечатлениями о совместной игре с Леброном Джеймсом. Словенский плеймейкер подчеркнул, что их взаимопонимание на площадке продолжает крепнуть.

«Он просто великолепен. Помогает мне, помогает другим, действует очень эффективно… Думаю, мы оба играем все лучше вместе – с каждой новой игрой. И это взаимодействие будет только улучшаться», – сказал Дончич.

