Тайлер Хирро стал 6-м самым быстрым игроком в истории НБА, достигшим отметки в 1000 реализованных трехочковых

Защитник «Майами » Тайлер Хирро достиг знакового рубежа. В матче с «Миннесотой» 25-летний баскетболист реализовал 1000-й трехочковый бросок. По скорости достижения этой отметки он стал 6-м игроком в истории НБА – на это ему понадобилось 368 матчей.

Быстрее него этого рубежа достигли: Данкан Робинсон (343 игры), Бадди Хилд (350), Лука Дончич (351), Энтони Эдвардс (353) и Донован Митчелл (355).

Легендарный Стефен Карри, известный как величайший снайпер всех времен, достиг своего 1000-го трехочкового за 369 матчей.