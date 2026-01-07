Леброн Джеймс исполнил данк «мельница» в матче с «Пеликанс»

В матче против «Пеликанс» Леброн Джеймс исполнил эффектный данк «мельница».

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс во время выездного матча против «Нового Орлеана» исполнил данк «мельница» в быстром отрыве.

На последней минуте третьей четверти Джеймс перехватил передачу Джордана Пула, убежал один на один с кольцом и вколотил сверху в высоком прыжке.

41-летний форвард проводит 23-й сезон в НБА.