Леброн Джеймс исполнил данк «мельница» в матче с «Пеликанс»
В матче против «Пеликанс» Леброн Джеймс исполнил эффектный данк «мельница».
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс во время выездного матча против «Нового Орлеана» исполнил данк «мельница» в быстром отрыве.
На последней минуте третьей четверти Джеймс перехватил передачу Джордана Пула, убежал один на один с кольцом и вколотил сверху в высоком прыжке.
41-летний форвард проводит 23-й сезон в НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
