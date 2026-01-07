«Индиана» установила антирекорд клуба, проиграв 13 матчей подряд
«Индиана» потерпела 13-е поражение подряд – это худшая серия в истории клуба.
«Индиана» продолжает свое катастрофическое падение в сезоне после выхода в Финал НБА. Поражение от «Кливленда» (116:120) стало для команды уже 13-м подряд, что является худшей серией поражений за всю историю клуба.
С общим результатом 6-31 «Пэйсерс» идут к повторению антирекорда «Чикаго» сезона-1998/99, как команды, одержавшей меньше всего побед (13) в сезоне после выхода в Финал НБА.
