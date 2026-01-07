Леброн Джеймс о Луке Дончиче: «Ему не нужно подстраивать свою игру под меня. Лука – лицо этого клуба»

Леброн Джеймс заявил, что «Лейкерс» должны выстраиваться вокруг Луки Дончича.

Леброн Джеймс в комментарии после матча с «Новым Орлеаном» ясно дал понять: в «Лейкерс» Лука Дончич занимает ключевую позицию, а задача партнеров – адаптироваться к его стилю игры.

«Луке не нужно подстраивать свою игру под меня. Он – лицо этого клуба, 27-летний лидер команды. Это нам нужно адаптировать свою игру под него и понять, как выстроить команду вокруг него», – заявил 41-летний ветеран.

Леброн Джеймс и Лука Дончич набрали по 30 очков и принесли «Лейкерс» победу над «Новым Орлеаном