Леброн Джеймс и Лука Дончич набрали по 30 очков и принесли «Лейкерс» победу над «Новым Орлеаном»

Дончич и Леброн набрали 60 очков на двоих в победной игре с «Новым Орлеаном».
«Лейкерс» одержали выездную победу над «Новым Орлеаном» со счетом 111:103. Ключевую роль в атаке сыграли разыгрывающий Лука Дончич и форвард Леброн Джеймс, набравшие на двоих 60 очков.
На счету Джеймса 30 очков (10 из 19 с игры, 3 из 5 трехочковых, 7 из 7 с линии), 8 подборов и 8 передач.
У Дончича 30 очков (11 из 22 с игры, 3 из 10 из-за дуги, 5 из 9 с линии), 2 подбора и 10 передач.
