Лука Дончич и Яннис Адетокумбо продолжают лидировать в своих конференциях в голосовании фанатов на Матч всех звезд НБА
НБА раскрыла вторые промежуточные итоги голосования на Матч всех звезд.
Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо продолжают лидировать в Западной и Восточной конференции соответственно по вторым промежуточным итогам голосования зрителей на Матч всех звезд.
Итоговое решение по поводу стартовых игроков команд будет состоять на 50% из голосов зрителей, на 25% из мнения игроков НБА и на 25% - представителей прессы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA communications
