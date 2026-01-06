Лука Дончич и Яннис Адетокумбо продолжают лидировать в своих конференциях в голосовании фанатов на Матч всех звезд НБА

НБА раскрыла вторые промежуточные итоги голосования на Матч всех звезд.

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо продолжают лидировать в Западной и Восточной конференции соответственно по вторым промежуточным итогам голосования зрителей на Матч всех звезд.

Итоговое решение по поводу стартовых игроков команд будет состоять на 50% из голосов зрителей, на 25% из мнения игроков НБА и на 25% - представителей прессы.