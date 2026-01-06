Инсайдер Сэм Эмик: «Вашингтон» – единственная команда с существенным интересом к Трэю Янгу»

Сэм Эмик описал ситуацию с возможным обменом Трэя Янга.

По информации из лиги, представители Трэя Янга и «Атланта» совместно работают над поиском нового места для игрока. Инсайдер Сэм Эмик пессимистично описал ситуацию вокруг этого процесса.

«В последние годы интерес к Янгу на рынке обменов переживает трудные времена. Представление о том, что «Хоукс» выглядят лучше без него в последние недели, только усложнило ситуацию.

Интерес «Вашингтона» видится мне единственной реальной возможностью на данный момент. Идея вокруг Си Джей Макколлума и, возможно, Кори Кисперта.

В остальном, информации практически никакой. У «Сакраменто», «Бруклина» и «Хьюстона» нет интереса. Упоминают «Портленд», но я не вижу ничего в этом направлении.

Ситуация, конечно, интересная. Да, команда работает с агентами Янга, но дело, скорее, в том, что «Хоукс» пытаются избавиться от его контракта, а не в каких-либо рычагах давления и запросах со стороны игрока», – заключил инсайдер.