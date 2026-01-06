Джеймс Долан: «Леон Роуз с нами надолго. У нас план на 5 лет вперед»

Джеймс Долан прокомментировал будущее фронт-офиса «Никс».

Президент «Нью-Йорка » Леон Роуз возглавляет клуб с марта 2020 года. Под его руководством команда добилась лучшего результата в этом веке, выйдя в финал конференции.

Владелец клуба Джеймс Долан подтвердил доверие к менеджеру.

«Насколько я понимаю, Леон с нами надолго. Мы даже не касались возможных перестановок на его должности. У нас план на 5 лет вперед. Сейчас его 2-3-летняя фаза», – заявил Долан в интервью.

После выхода в финал конференции и увольнения главного тренера «Никс» идут на 3-м месте в «регулярке» на Востоке с показателем 23-13.