Возможными претендентами на Джонатана Кумингу являются «Портленд», «Новый Орлеан» и «Вашингтон»

«Голден Стэйт» активно готовится к обмену Джонатана Куминги.

Форвард Джонатан Куминга станет доступен для обмена после 15 января. Инсайдер Yahoo! Sports Кевин О’Коннор сообщает, что имя игрока связывают с тремя командами: «Блэйзерс», «Пеликанс» и «Уизардс».

В числе возможных целей «Уорриорз» могут быть форварды Джерами Грант («Портленд »), Трей Мерфи и Херб Джонс (оба «Новый Орлеан »).