Возможными претендентами на Джонатана Кумингу являются «Портленд», «Новый Орлеан» и «Вашингтон»
«Голден Стэйт» активно готовится к обмену Джонатана Куминги.
Форвард Джонатан Куминга станет доступен для обмена после 15 января. Инсайдер Yahoo! Sports Кевин О’Коннор сообщает, что имя игрока связывают с тремя командами: «Блэйзерс», «Пеликанс» и «Уизардс».
В числе возможных целей «Уорриорз» могут быть форварды Джерами Грант («Портленд»), Трей Мерфи и Херб Джонс (оба «Новый Орлеан»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости