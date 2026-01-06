Форвард Поль Эбуа завершит сезон в «Виллербане» после ухода из «Трапани Шарк»
Поль Эбуа присоединился к «Виллербану».
25-летний форвард Поль Эбуа (203 см) стал очередным игроком, покинувшим стоящий на грани банкротства «Трапани Шарк».
Права на камеруно-итальянского баскетболиста принадлежат «Милану», «Виллербан» станет третьим клубом форварда, за который он будет выступать на правах аренды.
Эбуа набирал 10,7 очка и 9,2 подбора за 23,1 минуты в среднем в этом чемпионате Италии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Виллербана»
