Дуэйн Вашингтон решил остаться в «Партизане», несмотря на предложения от других клубов Евролиги
Дуэйн Вашингтон решил помочь «Партизану».
Американский разыгрывающий Дуэйн Вашингтон, недавно обновивший рекорд Адриатической лиги по результативности (48), решил остаться в «Партизане».
По сообщениям инсайдеров, баскетболистом интересовались «Бавария» и «Маккаби», но игрок перед дедлайном переходов Евролиги сообщил агенту и клубу, что намерен продолжить сотрудничество с сербской командой.
«Партизан» проходит сложный период после конфликта внутри организации и с фанатскими группами и пока не может прервать серию из четырех поражений в Евролиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети TeleSport.rs
