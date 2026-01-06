Александр Церковный: «Ненаду Димитриевичу требуется больше времени на адаптацию в нашей системе, чем мы ожидали, а текущее положение дел в чемпионате не отвечает нашим планам»

Александр Церковный объяснил уход Ненада Димитриевича.

Разыгрывающий Ненад Димитриевич перешел из «Зенита » в «Баварию» на правах аренды. Гендиректор Александр Церковный объяснил причины решения.

«При подписании Ненада мы рассчитывали на него, как на одного из ключевых игроков. Его уровень квалификации и таланта плеймейкера делают команду напрямую зависимой от его игры. Баскетбол – игра сложная, много факторов влияют на итоговый результат. Ненаду требуется больше времени на адаптацию в нашей системе, чем мы ожидали, а текущее положение дел в чемпионате не отвечает нашим планам. Я считаю, что в данном случае нам удалось найти компромиссное решение, устроившее обе стороны. У игрока есть отличный шанс реализоваться в клубе Евролиги, а у нас появились возможности для маневра и корректировки ситуации», – поделился Церковный.

Димитриевич сложно вошел в сезон, в том числе из-за травм, и отыграл 10 матчей, набирая 11,5 очка, 5,7 передачи и 2,9 подбора за 23,7 минуты в среднем в Лиге ВТБ.