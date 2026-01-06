Андрей Ведищев об отставке Антона Юдина: «Поражения в пяти из шести матчей против основных соперников в Единой Лиге ВТБ – это не тот уровень, к которому готов «Локомотив»

Андрей Ведищев прокомментировал расставание с Антоном Юдиным.

«Локомотив-Кубань » завершил сотрудничество с главным тренером Антоном Юдиным. Его обязанности временно исполняет Янко Пейчич.

«К сожалению, у нас не получилось. Я очень хотел дать шанс российскому специалисту проявить себя на топ-уровне, но…

Наша игра и текущие результаты, включая поражения в пяти из шести матчей против основных соперников в Единой Лиге ВТБ , 0:3 в Winline Basket Cup – это не тот уровень, к которому готов «Локомотив». Надеюсь, мы сумеем преодолеть текущие трудности и вновь станем командой, которая претендует на победы в любой игре.

Хотел бы поблагодарить Антона Николаевича за проделанную работу. Надеюсь, такой опыт поможет ему в дальнейшем и положительно скажется на его профессиональной карьере», – прокомментировал решение президент клуба Андрей Ведищев .