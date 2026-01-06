«Локомотив-Кубань» официально объявил о расставании с главным тренером Антоном Юдиным

Антон Юдин завершил работу в «Локо».

«Локомотив-Кубань » официально объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Антоном Юдиным. 53-летний специалист сменил Андрея Ведищева на этой должности летом и отработал 22 матча, одержав 12 побед.

Ранее сообщалось , что его место должен занять Томислав Томович.