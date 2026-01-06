«Трансферная бомба». «Панатинаикос» нацелился на Найджела Хэйса-Дэвиса или Гершона Ябуселе
Димитрис Яннакопулос огласил «трансферную бомбу».
Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос заявил, что работает над «трансферной бомбой».
Платформа Backdoor Podcast сообщает, что греческий клуб нацелился на возвращение в Европу форвардов Найджела Хэйса-Дэвиса («Финикс») или Гершона Ябуселе («Никс»).
Оба баскетболиста не получают достаточного игрового времени, выходя на 8 и 9,8 минуты в среднем соответственно.
У Хэйса-Дэвиса гарантированный контракт на 2 миллиона. Ябуселе заработает 5,5 миллиона в этом и 5,7 миллиона в следующем году.
Француз заявлял, что намерен отыграть хотя бы 5 лет в НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости