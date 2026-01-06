«Трансферная бомба». «Панатинаикос» нацелился на Найджела Хэйса-Дэвиса или Гершона Ябуселе

Димитрис Яннакопулос огласил «трансферную бомбу».

Владелец «Панатинаикоса » Димитрис Яннакопулос заявил, что работает над «трансферной бомбой».

Платформа Backdoor Podcast сообщает, что греческий клуб нацелился на возвращение в Европу форвардов Найджела Хэйса-Дэвиса («Финикс») или Гершона Ябуселе («Никс »).

Оба баскетболиста не получают достаточного игрового времени, выходя на 8 и 9,8 минуты в среднем соответственно.

У Хэйса-Дэвиса гарантированный контракт на 2 миллиона. Ябуселе заработает 5,5 миллиона в этом и 5,7 миллиона в следующем году.

Француз заявлял, что намерен отыграть хотя бы 5 лет в НБА .