50-й номер драфта-2025 Кобе Сэндерс набрал рекордные для себя 20 очков в игре с «Голден Стэйт»

Кобе Сэндерс обновил рекорд результативности.

50-й номер драфта-2025 защитник Кобе Сэндерс стал одним из героев матча «Клипперс » против «Уорриорз» (103:102).

Новичок стал вторым в своей команде по результативности (после Кавая Ленарда – 24 очка). Сэндерс установил личный рекорд по очкам, набрав 20 при 9 точных из 16 бросков с игры и 2 из 3 из-за дуги. Также на его счету 7 подборов и 3 передачи на 3 потери.