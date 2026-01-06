Сэм Прести: «Небеса обрушиваются на каждую команду хотя бы пару раз в год»

Сэм Прести прокомментировал последние неудачи «Тандер».

«Оклахома» разгромно уступила «Шарлотт » у себя дома, проиграв второй раз подряд. Команда победила только 5 раз в последних 10 матчах.

«Мы уже знаем, что небеса обрушиваются на каждую команду хотя бы пару раз в год. Никто не выступает хорошо на протяжении всех 82 матчей. Иногда коллектив выглядит ужасно неделями, даже месяц. В идеале, это не должно тянуться дольше.

Каждая команда в этом сезоне уже проходила такой момент. Всеми уже овладевала паника. Те организации, которые понимают сложную природу соревновательного спорта, знают, что нужно просто продолжать гнуть свою линию, держаться. И преодоление таких преград помогает стать лучше игрокам и командам в целом.

Будут провалы. Нужно их преодолеть, не обращать внимания на посторонний шум. Не становиться зрителями. Не отстраняться от происходящего, сохранять точку зрения игрока, а не простого наблюдателя», – заключил генменеджер «Тандер».