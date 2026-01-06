Бывший игрок НБА и «Химок» Пол Дэвис был удален с трибун в матче NCAA за ругань в адрес арбитра
Пола Дэвиса выгнали с матча NCAA за ругательства с трибун.
Бывший центровой НБА и «Химок» Пол Дэвис посетил матч своей студенческой команды Мичиган Стэйт.
Во второй четверти Дэвис громко выразился в адрес судьи, который остановил матч. Известный главный тренер команды Том Иззо, тренировавший Дэвиса, согласовал удаление Дэвиса с трибун. Узнав своего бывшего игрока, он прокричал ему: «Какого ### ты делаешь?»
После игры Иззо прокомментировал инцидент.
«Пол Дэвис один из моих любимых игроков. Но такое нельзя говорить. Он начал наезжать на арбитра и был на 100% неправ. Заставил меня на 150% согласиться с судьей, а это просто немыслимо.
Мне жаль, что Пол это сделал. Там не было ничего совсем криминального, расистского или с сексуальным подтекстом. Но просто неправильно», – заявил тренер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети College Basketball Content
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости