Бывший игрок НБА и «Химок» Пол Дэвис был удален с трибун в матче NCAA за ругань в адрес арбитра

Пола Дэвиса выгнали с матча NCAA за ругательства с трибун.

Бывший центровой НБА и «Химок» Пол Дэвис посетил матч своей студенческой команды Мичиган Стэйт.

Во второй четверти Дэвис громко выразился в адрес судьи, который остановил матч. Известный главный тренер команды Том Иззо , тренировавший Дэвиса, согласовал удаление Дэвиса с трибун. Узнав своего бывшего игрока, он прокричал ему: «Какого ### ты делаешь?»

После игры Иззо прокомментировал инцидент.

«Пол Дэвис один из моих любимых игроков. Но такое нельзя говорить. Он начал наезжать на арбитра и был на 100% неправ. Заставил меня на 150% согласиться с судьей, а это просто немыслимо.

Мне жаль, что Пол это сделал. Там не было ничего совсем криминального, расистского или с сексуальным подтекстом. Но просто неправильно», – заявил тренер.