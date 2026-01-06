Алперен Шенгюн пропустит 10-14 дней из-за растяжения правого голеностопа

«Хьюстон» лишился Алперена Шенгюна на 2 недели.

Центровой «Хьюстона » Алперен Шенгюн получил травму правого голеностопа в самом начале матча с «Далласом».

Главный тренер Име Удока заявил, что игроку потребуется еще 10-14 дней на восстановление.

«Ему нужно будет сначала справиться с отеком и болевыми ощущениями и вернуть мобильность», – поделился Удока.