Алперен Шенгюн пропустит 10-14 дней из-за растяжения правого голеностопа
«Хьюстон» лишился Алперена Шенгюна на 2 недели.
Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн получил травму правого голеностопа в самом начале матча с «Далласом».
Главный тренер Име Удока заявил, что игроку потребуется еще 10-14 дней на восстановление.
«Ему нужно будет сначала справиться с отеком и болевыми ощущениями и вернуть мобильность», – поделился Удока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети SleeperRockets
