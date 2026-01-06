Дэвид Адельман: «Многие получают деньги за свой баскетбольный талант. Но Ви Джей Эджкомб среди тех, кто любит игру»

Дэвид Адельман высоко оценивает новичка «Филадельфии».

Защитник Ви Джей Эджкомб был выбран «Сиксерс» под 3-м номером на драфте-2025.

«В прошлом году видел несколько его матчей (в NCAA), и он моментально выделялся на общем уровне. Атлетизм, скорость, настрой на борьбу.

Все это перешло на новый уровень. Недавно смотрел его выступление против «Мемфиса». Гораздо интереснее это делать, когда ты не анализируешь игрока перед своим матчем. Это очень впечатляет.

Его атлетизм, набор навыков. Но прежде всего – соревновательный дух. Сейчас приходится выискивать его в парнях. Многие получают деньги за свой баскетбольный талант. Но есть парни, которым действительно нравится игра. Он один из них.

Эджкомб – это проблема. Великолепный выбор Дэрила Мори на драфте», – заключил главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман.