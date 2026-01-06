Квентин Граймс о поражении от запасных «Денвера»: «Вышли с неправильным настроем. Это НБА, все могут играть на высоком уровне»

«Филадельфия» неожиданно уступила ослабленным травмами «Наггетс».

«Денвер » справился с «Филадельфией» в гостях в овертайме (125:124) без 7 игроков основной ротации.

«Вышли с неправильным настроем. Это НБА, все могут играть на высоком уровне. Мы не смогли совладать с их интенсивностью на площадке», – поделился защитник Квентин Граймс .

«Дали им возможность почувствовать игру на ранней стадии, и это повлияло на весь матч. У них 48,6% точности из-за дуги. Мы больше теряли мяч (19-14), взяли верх на щитах (14-7 подборы в нападении). Получили больше возможностей для бросков (98-81).

Так что ключевой элемент матча – точность. Мы были небрежны в защите, не держали соперника с мячом перед собой», – прокомментировал поражение главный тренер Ник Нерс .