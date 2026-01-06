  • Спортс
Томми Шеппард: «Европейский проект НБА – это большое вложение на 10 лет. Успеха с первого года не будет»

Томми Шеппард обрисовал фокус НБА на Европе.

Томми Шеппард провел 30 лет в управляющих должностях в «Денвере» и «Вашингтоне». Менеджер рассказал о длительной интеграции НБА и международного баскетбольного сообщества.

«Не сказал бы, что в НБА нашествие иностранцев. Просто лучшие игроки на планете оказываются в лиге.

Раньше было 73 игрока из 34 стран. Теперь 135 из 46. Никому нет дела, откуда ты. Ты просто должен быть в числе лучших.

Прежние парни – Дирк Новицки, Тони Паркер, Пау Газоль, Стив Нэш, Яо Мин – были так же хороши, как и нынешние иностранцы. Европейские баскетбольные академии раньше были куда более продвинутыми, чем наши школьные программы.

Большая доля фанатов НБА находится за пределами США. Поэтому сейчас НБА и максимально сосредоточилась на сотрудничестве с ФИБА и своем европейском проекте.

Но лига там всего лишь гость. Было бы разумно прислушиваться к главным лицам европейского баскетбола.

Первым звонком будут цены. Реакция на ценообразование, если оно будет схожим с американским, откроет людям глаза.

Думаю, что это большое вложение на 10 лет. Успеха с первого года не будет. Но Адам Сильвер действительно глубоко заинтересован в этом проекте. Они хотят сделать все правильно», – заявил Шеппард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, No Filter Network
