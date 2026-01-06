«Пытаюсь сэкономить Стиву немного денег». Терри Стоттс вышел на пресс-конференцию вместо Керра
Терри Стоттс провел пресс-конференцию вместо Стива Керра.
«Уорриорз» уступили «Клипперс» в гостях. Стив Керр был удален в 4-й четверти, главного тренера взбесило незамеченное арбитрами нарушение правила голтендинга. Его взрыв привел к двум техническим замечаниям.
Ассистент Терри Стоттс вышел на пресс-конференцию вместо Керра.
«Я здесь, чтобы сэкономить Стиву немного денег. Единственная причина», – объяснил свое появление Стоттс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости