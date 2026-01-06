«Пытаюсь сэкономить Стиву немного денег». Терри Стоттс вышел на пресс-конференцию вместо Керра

Терри Стоттс провел пресс-конференцию вместо Стива Керра.

«Уорриорз» уступили «Клипперс » в гостях. Стив Керр был удален в 4-й четверти, главного тренера взбесило незамеченное арбитрами нарушение правила голтендинга. Его взрыв привел к двум техническим замечаниям.

Ассистент Терри Стоттс вышел на пресс-конференцию вместо Керра.

«Я здесь, чтобы сэкономить Стиву немного денег. Единственная причина», – объяснил свое появление Стоттс.